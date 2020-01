254 ore per spostarsi nel traffico, peggio di Roma solo Bogotà. Ma anche Milano nella top ten

Milano nella classifica mondiale si trova al settimo posto, con 226 ore perse ogni anno nel traffico. Sia la capitale che Milano sono nella top 10 delle città mondiali con più ore perse per ogni cittadino, la prima addirittura al secondo posto con 254 ore, preceduta solamente da Bogotà con 272.

Terzo posto per Dublino (246), davanti a Parigi, alla russa Rostov-on don (237) e a Londra, con 227.

I dati emergono dallo studio riferito al 2018 del Global card scorecard di Inrix sui trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi, analisi che risulta piuttosto impietosa con l’Italia. Nella parte alta della classifica ci sono infatti molte rappresentanti del nostro paese. Oltre a Roma e Milano, basta arrivare al 15° posto per trovare Firenze, mentre al 17° c’è Napoli, al 22° Torino, al 46° Genova, al 47° Bologna e al 71° Bari. Chiude la top 100 mondiale “made in Italy” Palermo che viene collocata all’83° posto, grazie alle 119 ore passate nell’auto con il motore acceso, ma praticamente fermi per strada.