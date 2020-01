I talenti delle donne, palinsesto culturale cittadino 2020

Nel 2020 il palinsesto culturale cittadino sarà dedicato a I talenti delle donne, dalle figure esemplari del passato alle testimoni di oggi, protagoniste nel mondo dell’arte, della cultura, dell’imprenditoria, della politica, dello sport e della scienza. La costruzione del palinsesto è caratterizzata da vocazione multidisciplinare e inclusività nei confronti di quanto emerge dal tessuto culturale cittadino, accogliendo iniziative proposte dai Municipi e dal territorio, per assicurare la maggior diffusione delle iniziative e il coinvolgimento della comunità. La possibilità di inserire iniziative nel calendario resterà aperta per tutto il corso del 2020.

L’Assessorato alla Cultura ha programmato una serie di iniziative artistiche e culturali, alcune delle quali inserite nel programma espositivo 2020. Dalla mostra L’intelligenza non ha sesso, dedicata ad Adriana Bisi Fabbri, artista talentuosa e poliedrica (Museo del Novecento) all’antologica di Grazia Varisco (Palazzo Reale) alla personale di Nairy Baghramian (“Furla Series #03”), la prima mostra in uno spazio pubblico dell’artista iraniana (GAM); dalla retrospettiva della grande fotografa Margaret Bourke-White (Palazzo Reale) alla mostra dedicata a Marieda Boschi, collezionista milanese, ceramista e scultrice di talento (Casa Boschi-Di Stefano); dalla mostra Divine avanguardie che racconterà l’evoluzione della figura femminile come soggetto e oggetto di rappresentazione in Russia dal Quattrocento al Novecento (Palazzo Reale), all’universo dell’artista cubana Tania Bruguera (PAC); dalle cento acqueforti di Federica Galli (Palazzo Morando), alla collettiva dedicata alle grandi artiste del ‘600, le Donne del Barocco: Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani e Fede Galizia (Palazzo Reale). Tina Modotti e il “suo” Messico saranno i protagonisti di un’esposizione al MUDEC, Luisa Lambri sarà al PAC con le sue fotografie, la mostra La scrittura delle donne testimonierà alla Biblioteca Sormani il ruolo importante di poetesse, romanziere e giornaliste nel primo Novecento, mentre presso gli spazi dell’Acquario civico si terrà, a cura di Fondazione Bracco, Una vita da scienziata, mostra fotografica che presenta volti e competenze di alcune delle più grandi scienziate italiane, protagoniste di “100 donne contro gli stereotipi”, progetto nato per valorizzare l’expertise femminile.

Il binomio donne e scienza è anche al centro del progetto #STEMintheCity, promosso dall’Assessorato Trasformazione digitale e Servizi civici, che sostiene la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali come opportunità per il futuro professionale delle nuove generazioni, con un’attenzione particolare rivolta alle bambine e alle ragazze, inserendosi così perfettamente nel palinsesto I talenti delle donne. Anche le istituzioni culturali milanesi, il Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro, entrano a far parte del palinsesto portando in scena La Traviata di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Liliana Cavani, e lo spettacolo/favola di Emma Dante che con Misericordia racconta con il suo linguaggio potente e inconfondibile la grandezza, e la solitudine, delle donne.

Molte istituzioni artistiche e culturali della città hanno aderito a I talenti delle donne, articolando la programmazione 2020 in modo da rendere omaggio alla creatività femminile: Trisha Baga sarà la protagonista di una mostra al Pirelli HangarBicocca, mentre Marinella Senatore lo sarà alla Fondazione Stelline; il Museo Diocesano nel 2020 dedica due progetti espositivi a donne artiste in differenti campi e tempi: Artemisia Gentileschi e Margherita Lazzati, fotografa nel carcere di Opera; le “Estasi” di Marina Abramovic saranno raccontate alla Biblioteca Ambrosiana in un ciclo di video, e la Abramovic sarà anche protagonista con la sua scuola di arte performativa presso la Fondazione Feltrinelli con un corso speciale durante la Milano ArtWeek 2020.

Tra i diversi appuntamenti in programma: la rassegna Le ragazze raccontano, organizzata da MTM|Manifatture Teatrali Milanesi presenta spettacoli declinati al femminile al Teatro Litta e al Teatro Leonardo; il ciclo I donn de Milan vede Philippe Daverio raccontare in quattro serate-incontri al Teatro Carcano la storia di alcune straordinarie donne milanesi come Anna Kuliscioff e Giulia Beccaria; la rassegna DTD – Donne per un Teatro dei Diritti, curata da Pacta dei Teatri, porta in scena donne di spettacolo, attrici-autrici di grande popolarità e spessore; Donne scatenate è il titolo di una serie di 4 spettacoli proposti sempre al Carcano durante la settimana della Festa della Donna; la Fondazione Kuliscioff organizza con e presso la sede dell’Unione Femminile la mostra fotografica e documentaria Milano, la città delle donne; anche la Casa delle Donne organizza iniziative durante tutto il corso del 2020. Particolare attenzione viene data alle iniziative che vengono dal territorio e, in particolare, dai Municipi, che sono stati coinvolti nell’attivazione e coordinamento delle proposte delle realtà territoriali per rendere il palinsesto diffuso in tutta la città.

