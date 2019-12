Sorpresa! Il Reddito di Cittadinanza non funziona

Sono certo che questa notizia abbia sconvolto anche voi, così come sono sicuro che anche le altre che sto per darvi giungeranno come un fulmine a ciel sereno: il 62% della cifra va al Sud, Napoli DA SOLA ha più persone che percepiscono il reddito rispetto a Lombardia e Veneto ASSIEME e il 39% di chi lo percepisce è single. L’ultima cifra vi sembra davvero sorprendente? Non crediate. Diventare single ed uscire dal precedente nucleo familiare è il modo più facile per avere il reddito. Il quale scala malissimo con il numero dei componenti familiari. I grillini non amano le famiglie numerose. Chi lo avrebbe mai detto? E la Lega ha votato tutto in silenzio. Anche qui, sono sconvolto. Non so voi.

Ma torniamo al primo dato: solo il 3,6% ha trovato un lavoro. I due terzi di questi lo hanno a tempo determinato. Ma non è questa la cifra rilevante. Solo il 29% è impiegabile. Quindi il il 71% non lo è. Togliamo un altro mito dalla tavola: non è a causa della disabilità. I disabili non escono dal nucleo familiare e tendono a non rientrare comunque causa Isee. Sono proprio persone che un lavoro mai l’avranno. Ma che di salute stanno bene, più o meno. Ora viene il momento difficile. Per quale motivo dobbiamo mantenerli tutti? Qualcuno meritevole c’è di sicuro, ma gli altri? E soprattutto perché ci dobbiamo impiccare ai numeri per valutarli?

C’è, di fondo, un enorme problema. Lo Stato è pessimo nell’aiutare i poveri. Il massimo che riesce a fare è aumentarne il numero. E quando si tratta di aiutarli è costretto a trattare lo sfortunato ed il furbo nel medesimo modo. Il privato, al contrario, sarebbe molto più efficiente. Pensate alle parrocchie, che dovendo aiutare molti con pochi soldi sanno riconoscere chi ha davvero bisogno. Sbagliano anche loro, ovviamente. Ma non hanno sicuramente un 71% di persone che sono state inserite a forza in un percorso lavorativo in cui non possono stare. In definitiva, gli errori del Reddito di Cittadinanza sono tre:

E’ una misura collegata al lavoro, ma è pura ipocrisia. E questa ipocrisia serviva a scardinare un ultimo bastione socialista (sì, socialista) e liberale al contempo: prende soldi solo chi lavora. Se perde l’impiego lo Stato interviene. Per chi non ci prova, gli inoccupabili, si può disporre qualcosa, ma non un reddito. Questo è riservato a chi produce. Ripeto, un principio socialista e liberale al contempo. In Europa eravamo gli ultimi a difenderlo. Ci siamo arresi. Con gli splendidi risultati di cui sopra. I Navigator sono assolutamente inutili. I percettori si concentrano in zone in cui, semplicemente, il lavoro non c’è. Quindi è, ovviamente, inutile cercarglielo. Se non c’è, non c’è. Almeno quei soldi potevano essere risparmiati. Invece no, altri posti pubblici inutili. Tanto paga pantalone. Il Reddito di Cittadinanza è solo l’inizio. A sinistra stanno già iniziando a studiare come ampliarlo. Agli stranieri, per dirne una. E quando andrà su la Lega non crediate che sparirà, verrà potenziato, magari per gli Italiani. Ma queste misure sono come le droghe: una volta inserite in una società non le puoi più togliere.