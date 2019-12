Bilancio 2020: le promesse della giunta partoriscono un topolino

Da tempo si attendevano importanti novità per il Bilancio 2020.

Ieri l’Assessore Tasca ha svelato quali saranno: esenzione dell’addizionale fino a 23.000 euro annui di reddito, nuove misure di sostegno ai disabili, raddoppio dei fondi per scuole e strade.

La promessa elettorale di ridurre l’Irpef ha partorito un topolino.

Rimane una ingiustizia far pagare l’addizionale dello 0.8% a chi ha un reddito di 23.500 l’anno in una città col costo della vita alto. Non si può tassare come un ricco chi ha un reddito lordo sotto i 30 mila euro!

Il raddoppio dei fondi per scuola e strade è l’ammissione che nella città più ricca d’Italia la manutenzione di strade e scuole è veramente scarsa.

Speriamo che in futuro non solo si stanzi di più ma si spenda meglio e con più controlli. Con la macchina comunale inefficiente che Sala ha creato gli effetti dei maggiori fondi si vedranno forse nel 2022.