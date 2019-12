Onda sempre più vicina alle famiglie nella scelta delle strutture per anziani in Italia

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, il portale www.lacasadiriposo.it diventa uno strumento completo per l’orientamento di familiari e caregiver nella scelta del luogo di ricovero più adatto per i propri cari, segnalando le strutture appartenenti al network Bollini RosaArgento, impegnate per garantire il benessere e la qualità di vita dei propri ospiti. Rinnovato il sito dedicato all’iniziativa www.bollinirosargento.it; ricco di informazioni utili per orientarsi nel mondo delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e case di riposo, per conoscere le principali problematiche degli anziani e per ricevere le notizie più importanti dal network. “Istituiti nel 2016, i Bollini RosaArgento si ampliano. Questo riconoscimento viene consegnato alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere e alla tutela della dignità delle persone anziane, in grado di garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura – spiega Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Il progetto è nato per fornire un supporto a familiari e caregiver nella scelta del luogo di ricovero più idoneo ai propri cari secondo criteri quali la qualità dell’assistenza alla persona e dell’assistenza sanitaria e il rispetto delle necessità dell’anziano a seconda del suo stato di salute psico-fisica”.

Con questo stesso obiettivo, nasce la collaborazione tra Fondazione Onda e laCasadiRiposo.it, dal 2011 principale portale online per la ricerca di strutture per anziani in Italia e punto di riferimento per la ricerca e selezione di case di riposo, RSA, comunità alloggio e case famiglia. Sul sito www.lacasadiriposo.it sarà possibile identificare tra le RSA e le case di riposo presenti sul portale quelle che hanno ottenuto i Bollini RosaArgento, con la segnalazione del numero di bollini assegnati, da 1 a 3, sulla base dei servizi forniti. In questo modo, oltre a offrire una lista aggiornata di strutture, confrontare servizi, foto e prezzi, il portale consentirà di identificare le strutture più virtuose per l’attenzione ai propri ospiti fornendo un ulteriore criterio di scelta ai familiari. Novità anche per www.bollinirosargento.it. Sul sito dedicato all’iniziativa dove è possibile consultare i servizi offerti dalle strutture premiate e i giudizi degli utenti – sono pubblicati quelli relativi al biennio 2019 – 2020 – nasce il blog dei Bollini RosaArgento. Questa nuova sezione risponde alle più comuni domande sulla scelta della RSA per orientarsi tra le diverse tipologie esistenti e fornisce informazioni utili sulle principali problematiche di salute che colpiscono le persone anziane. Il blog raccoglie le notizie più importanti provenienti dal network dei Bollini RosaArgento in tutta Italia.

Per saperne di più: www.bollinirosargento.it – www.lacasadiriposo.it