A1: cinese ubriaco, contromano in autostrada, provoca incidente

Con un tasso alcolemico nel sangue di più del doppio del consentito, guidando contromano lungo l’A1, nei pressi di Fabro ha provocato un incidente in cui è rimasta ferita la madre che viaggiava con lui. Protagonista del fattaccio un uomo di 30 anni, cinese, che è stato denunciato dalla polizia stradale di Orvieto per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata inoltre ritirata la patente. La madre di 57 anni è stata giudicata guaribile in 30 giorni, dopo che l’auto è stata urtata da un bus di linea.

L’incidente è avvenuto nella serata del 25 dicembre quando il 30enne che proveniva da Roma, superato il casello di Orte, dove sarebbe dovuto uscire, era arrivato all’altezza di Fabro quando, accortosi dell’errore, era entrato nell’area di servizio. Qui aveva invertito la direzione di marcia, immettendosi contromano nella carreggiata nord in direzione Roma. Compreso il proprio errore a quel punto aveva invertito nuovamente la marcia, tra lo spavento dei numerosi automobilisti che hanno subito allertato la stradale.

Gli agenti di una pattuglia che si trovava già in zona, erano arrivati sul posto ma si trovavano nella carreggiata opposta. Erano quindi scesi dall’auto di servizio e a piedi avevano attraversato l’autostrada saltando il guardrail cercando di fermare l’auto del cinese. E’ stato allora che la macchina, che si era posta trasversalmente sulla carreggiata nord per invertire di nuovo la marcia, è stato urtata dall’autobus che sopraggiungeva.