Municipio 4 presenta Cristiani perseguitati presso Bachelite cLab Via Vertoiba, 3

Ricordando #SantoStefano martire, non ci dimentichiamo dei #cristiani perseguitati. Lo facciamo in maniera #concreta, come nel nostro stile, con una serata di riflessione per #sapere e #capire.

Oggi in tanti, troppi, Paesi cristiani ed ebrei sono privati dei più basilari diritti di libertà religiosa. E spesso, purtroppo, pagano con la #vita la loro #Fede. Non li dimentichiamo, interrogandoci insieme a due grandi #giornalisti, testimoni diretti del nostro tempo: Gian Micalessin e Toni Capuozzo

#Municipio4 #coseconcrete

