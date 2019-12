Milano, buche e crateri nell’asfalto fanno strage di gomme e cerchioni

Sabato sera una vera e propria ecatombe di cerchioni e pneumatici ha flagellato le vie di Milano, in media un danno ogni cinque minuti tra chi non è riuscito a fare lo slalom tra i crateri comparsi nell’asfalto, indistintamente dal centro alla periferia.

Particolarmente significativo è stato il caso di viale Lunigiana, in direzione Loreto, prima dell’incrocio con Melchiorre Gioia. “C’è una buca profonda almeno venti o trenta centimetri”, ha raccontato a MilanoToday Francesco, una delle vittime dell’asfalto colabrodo “In quarantacinque minuti – ha spiegato – altre macchine hanno subito lo stesso destino, abbiamo forato le ruote in almeno otto persone”. E a testimonianza delle sue parole sbuca un tappeto di cerchioni abbandonati dagli automobilisti danneggiati sul marciapiede.

Per citare solo qualche caso, martoriati da crateri enormi anche viale Abruzzi, viale Umbria e via Solari e lungo l’anello della 90/91, nei due sensi di marcia, Repubblica ha contato ben 92 buche, con un peggioramento del 9,5 per cento rispetto al già disastroso conteggio dell’anno scorso.

Il Comune fa sapere, attraverso l’assessore Granelli, che l’impegno per riparare le buche è massimo, ma Forza Italia ha proposto una class action dei cittadini che hanno subito danni per far sì che il comune sia obbligato da un giudice a destinare maggiori fondi alla manutenzione delle strade.

Dal coro di lamentele però qualcuno si dissocia, si tratta dei gommisti che ringraziano e festeggiano una stagione veramente d’oro.