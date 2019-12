Assessore Soresina: Deliberata priorità di manutenzione Edilizia scolastica

Abbiamo deliberato le Priorità di Manutenzione Straordinaria che è l’unico atto riconosciuto al Municipio in termini di Edilizia Scolastica. Con questa delibera e con le due precedenti in tre anni abbiamo coperto tutte le scuole del Municipio dando priorità i primi anni ai problemi di copertura delle scuole ed al rifacimento dei servizi Igienici. Quest’anno ho proposto ed è stato approvato all’unanimità il seguente piano che finalmente agisce anche sui serramenti e sulla copertura di Vallarsa che da problema di Manutenzione ordinaria trascurata si sta trasformando in problema di Manutenzione straordinaria. Ho fatto anche inserire un’azione sulla sicurezza delle balaustre anche se è dovere del Dirigente Scolastico segnalare i problemi e ci dovrebbe essere un budget apposito non quello del Municipio. Ma la sicurezza non è mai troppa. Quando le cose sono analizzate, studiate e sono di buon senso il voto è unanime. Grazie a tutti i colleghi del Municipio, anche all’opposizione. PS il budget di MS disponibile per il Municipio 5 è diminuito del 36% in un anno. Solo per capire meglio quanto il Comune tiene alle scuole.



post assessore Silvia Soresina Municipio 5