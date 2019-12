Dal 18 al 20 dicembre, debutta a Opera una grande produzione teatrale: “E meno male che c’è Maria”

Musical liberamente ispirato a Mrs Doubtfire

Antonio Ricchiuti presenta al Cinema Teatro Eduardo di Opera “E meno male che c’è Maria”, il Musical liberamente ispirato a Mrs Doubtfire di Garinei, Giovannini, Fiastri per le musiche di Gianni Ferrio che nel mese di aprile del 2020 sbarcherà anche al Teatro della Luna di Assago. La commedia racconta la storia di Filiberto: un’ attore sfortunato che, dopo la separazione dalla moglie Miranda, tenta il tutto per tutto pur di stare vicino ai figli. Travestitosi da perfetta governante, dopo aver vinto il confronto con altre pretendenti a questo ruolo, Filiberto non tarda ad affascinare l’ex moglie e i figli, interpretando un ruolo insolito, ma convincente. Colpi di scena, dialoghi divertenti, situazioni brillanti che si concluderanno in un finale lieto e felice.

Con Sara Campana, Antony Dei Medici, Annamaria Versienti, Federica Signorelli, Alessandra Vitale, Serena Esposito e gli allievi dell’Accademia teatrale di Tutti all’…Opera. Regia di Antonio Ricchiuti; Direttore di scena Luigi Bertocchi; Segreteria di Produzione Luana Andrisano; Coreografie Giulia Maria Marcato e Barbara Pergolizzi:

Mercoledì 18 Dicembre ore 20:45;

Giovedì 19 Dicembre ore 20:45;

Venerdì 20 Dicembre ore 20:45.

Poltronissima intero € 15,00; ridotto € 12,00. Poltrona intero € 12,00; Ridotto € 10,00.

CINEMA TEATRO EDUARDO, Ass. Cult. Tutti all’…Opera Via Papa Giovanni XXIII 5/F Opera. Tel. 0257603881 – 0284930301 Cell. 3474190962, info@tuttiallopera.com, www.tuttiallopera.com