Dopo il grandissimo successo di pubblico e di critica per i Vespri Sinfonici dello scorso settembre, Lunedì 16 dicembre si terrà alle 20,00 un concerto presso la chiesa di S. Alessandro in via Zebedia a Milano (piazza Missori 4), organizzato dall’Associazione Stravinsky Russkie Motivi. Per l’evento natalizio è stato invitato dalla Russia il tenore Eugenio Yuzhin, una delle più belle e dolcissime voci del palcoscenico russo unita ad un meraviglioso carisma scenico, e la serata vedrà la partecipazione straordinaria della soprano Larissa Yudina, pluripremiata in numerosi concorsi internazionali, e già collaboratrice del Teatro alla Scala di Milano, nonché Presidente della Associazione Stravinsky Russkie Motivi, che ha, tra i suoi fini istitutivi, la creazione di una scuola musicale basata sui metodi di insegnamento russi, ed a beneficio di tutte le famiglie italiane interessate alla cultura russa, ed alle famiglie russe residenti a Milano. Immancabili i preziosi patrocini del Comune di Milano, del Municipio 1 e dell’associazione Milano Vapore che, assieme allo Studio legale Sutti, aiutano sempre l’associazione a proporre onirici concerti al pubblico milanese. In questa magica serata che anticiperà il periodo festivo, il tenore spazierà dal repertorio classico a famosi brani augurali Natalizi tratti dal repertorio Russo, Italiano ed Internazionale. Non mancheranno anche canzoni popolari russe e famose colonne sonore delle operette del periodo Sovietico . Al pianoforte il maestro Diego Crovetti accompagnerà le voci. Durante la manifestazione verrà effettuata una raccolta fondi, per raccogliere risorse da destinare a tale iniziativa e parte del ricavato delle offerte di partecipazione andrà a favore dei restauri delle cappelle della Chiesa ed a sostenere le attività della fondazione Sicomoro che si occupa dei ragazzi delle famiglie disagiate.

Seguirà consueto rinfresco e Brindisi. Durante evento e il cocktail sarà possibile ammirare la mostra del pittore e Baritono Marco Chingari nonché la pittrice Lilia Sidtikova con le sue magnifiche icone ortodosse e una vendita di beneficenza.