In questa lotta surreale antifascista, ecco le firme fasciste davvero di allora

Questa surreale lotta antifascista portata avanti da fior di ex fascisti ha rotto l’anima. Che il 25 aprile del 1945 gli italiani siano stati improvvisamente colti da un rigurgito di convenienza e i numeri dei comunisti siano lievitati appare evidente. Io, che sono sempre stata di famiglia antifascista e liberale, oggi posso anche sorridere per questa conversione di massa, ma è davvero incomprensibile prendere lezioni da chi pontifica, professando idee di sinistra e condanna i fantasmi di un fascismo che non c’è. Essere fieramente italiani, non aderire al pensiero politicamente corretto, essere contro le false omologazioni, avere un orizzonte che includa i più deboli, non è fascismo. E per la cronaca elenco i nomi prestigiosi che furono fascisti: Giuseppe Bottai, Giorgio Vecchietti, Nicola Abbagnano, Mario Alicata, Corrado Alvaro, Cesare Angelini, Giulio Carlo Argan, Riccardo Bacchelli, Piero Bargellini, Arrigo Benedetti, Carlo Betocchi, Enzo Biagi, Romano Bilenchi, Walter Binni, Norberto Bobbio, Giorgio Bocca, Alessandro Bonsanti, Vitaliano Brancati, Dino Buzzati, Enzo Carli, Emilio Cecchi, Luigi Chiarini, Giovanni Comisso, Gianfranco Contini, Galvano Della Volpe, Giuseppe Dessì, Enrico Emanuelli, Enrico Falqui, Dario Fo, Francesco Flora, Carlo Emilio Gadda, Alfonso Gatto, Vittorio Gorresio, Mario Luzi, Bruno Migliorini, Paolo Monelli, Eugenio Montale, Carlo Muscetta, Piermaria Pasinetti, Cesare Pavese, Giaime Pintor, Vasco Pratolini, Salvatore Quasimodo, Vittorio G. Rossi, Luigi Russo, Luigi Salvatorelli, Eugenio Scalfari, Sergio Solmi, Ugo Spirito, BonaventuraTecchi, Giovanni Titta Rosa, Giuseppe Ungaretti, Nino Valeri, Manara Valgimigli, Giorgio Vigolo, Cesare Zavattini. Musicisti come Luigi Dallapiccola e Gianandrea Gavazzeni. Artisti come Amerigo Bartoli, Domenico Cantatore, Pericle Fazzini, Renato Guttuso, Mino Maccari, Mario Mafai, Camillo Pellizzi, Aligi Sassu, Orfeo Tamburi. Posso anche credere che molti ebbero una crisi di coscienza, ma chi è ancora vivo (vedi Scalfari) dove vede la rinascita del fascismo?