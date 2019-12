Lo insulta sul tram “Lasciami il posto disabile di m…” ma nessuno interviene

L’accaduto è stato denunciato dall’associazione Anfass, una onlus che si occupa della tutela dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e dei loro genitori e familiari. Il fatto è successo a bordo di un tram della linea 31, a Cinisello Balsamo, intorno alle nove di mattina, quando un 45enne disabile, salito sul mezzo pubblico, è stato avvicinato da un individuo che con modi sgarbati e aggressivi gli ha chiesto di cedergli il posto.

Un amico del portatore di handicap, anch’egli disabile, ha convinto il 45enne a spostarsi con lui qualche metro più in là per evitare che la situazione potesse degenerare, mentre il vigliacco continuava a insultarli a gran voce. Pare che nessuno abbia avuto il coraggio di intervenire in difesa dei due uomini, attaccati con tanta stupidità e violenza verbale. Come riporta il Giorno “In un tram pieno, erano le 8:45 del mattino, nessuno ha sentito o ha voluto reagire alla prepotenza”.

L’associazione Anfass ha già provveduto a depositare una querela verso ignoti, grazie alla quale possono ora partire le indagini delle forze dell’ordine, che potranno visionare i nastri delle telecamere di videosorveglianza presenti sul tram, in moda da risalire all’aggressore.

Il fatto increscioso si assomma a quello accaduto nella giornata di venerdì 6 dicembre quando un sordomuto di 35 anni era stato schiaffeggiato da una 27enne ucraina, a bordo di un autobus dell’Atm, che procedeva in direzione Baggio. La donna gli aveva chiesto di spostarsi così da poter avere spazio per viaggiare più comoda. Il sordomuto che, ovviamente, non aveva potuto udire la richiesta della donna, si era addirittura beccato una sberla dall’ucraina che si era spazientita.