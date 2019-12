Dicembre, Natale al Cinema Teatro Eduardo Opera, grandi produzioni teatrali e prime visioni per tutta la famiglia

Dai musical “E meno male che c’è Maria”, e “Anna e Elsa, la Regina del Ghiaccio”, alle prime visioni come “Frozen II– Il Segreto di Arendelle” e “Star Wars: L’ascesa di Skywalker

L’Associazione Tutti all’Opera ha approntato un cartellone stupefacente. Nel periodo più amato dalle famiglie, si passa più tempo con amici e parenti. In questo momenti il Cinema Teatro Eduardo vuole essere la casa di tutti gli operesi. Dal 18 al 20 dicembre, il pubblico di Opera avrà l’occasione di assistere al debutto di una grande produzione: “E meno male che c’è Maria”, il musical liberamente ispirato a Mrs Doubtfire di Garinei e Giovannini che nel mese di aprile del 2020 sbarcherà anche al Teatro della Luna di Assago. Il 29 dicembre nel pomeriggio, un altro grande musical andrà in scena, un tributo a Frozen: “Anna e Elsa, la Regina del Ghiaccio”. Al Cinema Teatro Eduardo, nei giorni delle feste, sarà possibile assistere alle prime visioni nazionali delle migliori pellicole in circolazione ad un prezzo “amico”. Infatti saranno proiettati film del calibro di “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, “Frozen II– Il Segreto di Arendelle”, “Il primo Natale”. Ecco tutta la programmazione con le date e gli orari.

TEATRO

E meno male che c’è Maria. Musical liberamente ispirato a Mrs Doubtfire di Garinei, Giovannini, Fiastri per le musiche di Gianni Ferrio. La commedia racconta la storia di Filiberto: una attore sfortunato che, dopo la separazione dalla moglie Miranda, tenta il tutto per tutto pur di stare vicino ai figli. Travestitosi da perfetta governante, dopo aver vinto il confronto con altre pretendenti a questo ruolo, Filiberto non tarda ad affascinare l’ex moglie e i figli, interpretando un ruolo insolito, ma convincente. Colpi di scena, dialoghi divertenti, situazioni brillanti che si concluderanno in un finale lieto e felice. Mercoledì 18 Dicembre ore 20:45; Giovedì 19 Dicembre ore 20:45; Venerdì 20 Dicembre ore 20:45. Poltronissima intero € 15,00; ridotto € 12,00. Poltrona intero € 12,00; Ridotto € 10,00.

Anna e Elsa, la Regina del Ghiaccio . Musical live in due tempi. La storia è ispirata a Frozen e alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi, Nell’immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo, vivono due sorelle principesse. Un giorno, però, il magico potere di Elsa di comandare la neve e il ghiaccio per poco non uccide la più piccola Anna. Domenica 29 Dicembre ore 16,30. Poltronissima intero € 25,00; ridotto € 20,00. Poltrona intero € 20,00; ridotto € 15;00.

La notte di San Silvestro il 31 dicembre 2019 al Cinema Teatro Eduardo saròà la volta di CAPODANNO 2020 uno spettacolo comico di cabaret con Marco Di Biase, Rocco Catapulta e Rosy Cannas. Non mancherà il brindisi di capodanno con i comici.

PRIME VISIONI

Frozen II– Il Segreto di Arendelle. È l’atteso sequel del film d’animazione della Disney. Elsa partirà insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven per un viaggio pericoloso ma straordinario verso l’ignoto oltre Arendelle per scoprire una verità nascosta sul suo passato. Le risposte che cerca, però, metteranno in pericolo il suo regno e, se in passato Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo grandi per essere accettati dal mondo, ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo.

Sabato 7 dicembre ore 14:30 – 16:30 – 18:30; Domenica 8 dicembre ore 14:30 e 16.30; sabato 21 dicembre ore 14:30 16:30; Domenica 22 dicembre ore 14:30 – 16:30; Lunedì 23 dicembre ore 14:30 – 16:30; Martedì 24 dicembre ore 14:30; Giovedì 26 dicembre ore 14:30 – 16:30, Venerdì 27 dicembre ore 14:30 – 16:30; Sabato 28 dicembre dalle 14:30 – 16:30; Lunedì 30 dicembre ore 14:30 – 16:30; Martedì 31 dicembre ore 14:30.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, film diretto da J.J. Abrams, è il terzo capitolo della trilogia della saga di Guerre Stellari ed è l’episodio finale epico dell’epopea su Skywalker. Un anno dopo gli eventi del precedente film, Gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta o quello che ne rimane affronta ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che Resistenza è stata decimata dal Primo Ordine, si tentano nuovi assembramenti ed è per questo che vediamo per la prima volta Finn, Poe e Rey uniti per combattere fianco a fianco.

Sabato 21 dicembre ore 18:30 – 21:15; Domenica 22 dicembre ore 18:30 – 21:15; Lunedì 23 dicembre ore 18;30 21:15; Martedì 24 dicembre ore 16:30; Giovedì 26 dicembre ore 18:30 – 21:15; Venerdì 27 dicembre 18:30 – 21:15; Sabato 28 dicembre ore 18:30 – 21:15; Domenica 29 dicembre ore 21:15; Lunedì 29 dicembre ore 18:30 – 21:15; Martedì 31 dicembre ore 16:30:

Il Primo Natale con Ficarra e Picone. Salvo è un ladro che, insieme con il sacerdote Valentino, viene catapultato indietro nel tempo di 2000 anni circa in Palestina, al tempo della nascita di Gesù. La strana coppia così costituita si ritrova quindi in un contesto alieno, durante l’epoca del re Erode e della dominazione romana sui territori del popolo ebraico: equivoci, incomprensioni e soprattutto guai sono dietro l’angolo.

Mercoledì 1 gennaio ore 18:30 – 21:15; Giovedì 2 gennaio 16:30 – 18:30 – 21:15; Venerdì 3 gennaio 16:30 – 18:30 – 21:15; Sabato 4 gennaio ore 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:15; Domenica 5 gennaio ore 14:30 – 16-30 – 18:30 – 21:15; Lunedì 6 gennaio ore 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:15; martedì 7 gennaio ore 10:30 – 21:15

Prezzi per tutti gli spettacoli cinematografici:

Intero, € 7,00; Ridotto € 5,00. Piano family 1: papà, mamma e 1 figlio € 16 anziché € 19,00; Piano family 2: papà, mamma e 2 figli € 20,00 anziché € 24,00

È possibile già prenotare i posti da oggi. Per informazioni e prenotazioni :

CINEMA TEATRO EDUARDO, Ass. Cult. Tutti all’…Opera Via Papa Giovanni XXIII 5/F Opera. Tel. 0257603881 – 0284930301 Cell. 3474190962,info@tuttiallopera.com, www.tuttiallopera.com