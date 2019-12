Il Municipio 4 di Milano porta la caduta del muro di Berlino a scuola. Al via mostra fino al 24 gennaio

Giovedì inaugurazione della mostra “La prima crepa” alla Regina Mundi

“Prosegue il nostro percorso di celebrazione e ‘memoria’ della caduta del Muro di Berlino, un momento ‘iconico’ di svolta per la storia d’Europa e del mondo, che abbiamo preso come filo conduttore per una serie di iniziative culturali di spessore destinate a far riflettere sugli ultimi decenni della nostra storia contemporanea”. Così il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi, insieme al suo assessore all’Istruzione Laura Schiaffino, presenta ‘LA PRIMA CREPA NEL MURO: da Solidarność alla caduta del Muro di Berlino 1980-1989’, la mostra aperta sia agli studenti che ai cittadini, che verrà inaugurata giovedì all’istituto regina Mundi in zona Corvetto.

Scopo dell’esposizione, che resterà aperta quasi 2 mesi, spiega Bassi “è offrire alle giovani generazioni un’occasione per conoscere la storia del muro e della sua caduta, fatti, esperienze e protagonisti che testimonino il lungo e drammatico cammino che i popoli dei Paesi dell’Est hanno compiuto per riconquistare la libertà e la democrazia, liberandosi dal regime comunista”.

La mostra, illustra Schiaffino, “si articola in due sezioni: la prima racconta del movimento che aprì la strada al vento di cambiamento che avrebbe portato alla caduta del muro e alla fine dei regimi comunisti nei paesi dell’Est: Solidarność, sindacato polacco guidato da Lech Walesa; la seconda, curata dai professori Stefano Andronaco, Giovanni Pedersini e Giulia Totaro, documenta la caduta del Muro di Berlino e invita a riflettere su altri muri presenti nel mondo”.

Dopo aver realizzato “un enorme murales di oltre 90 metri inaugurato esattamente il 9 novembre di quest’anno a 30 anni esatti dal crollo della cortina di ferro, e dopo aver dato vita a concerti e serate di approfondimento – conclude il Presidente Bassi – aggiungiamo un anno tassello importante a questo nostro impegno per la memoria, che si concluderà all’inizio del 2020 con altre iniziative per non dimenticare i soprusi che milioni di persone hanno dovuto subire a est dei nostri confini”.

LA MOSTRA – La mostra sarà esposta al piano terra della Scuola Regina Mundi in via Boncompagni 18, dal 9 dicembre 2019 al 24 gennaio 2020, da lunedì a venerdì. Nel mese di gennaio tramite il sito www.scuolareginamundi.it sarà possibile prenotare visite guidate, a cura degli studenti della scuola superiore. Orario di apertura al pubblico: 9.00 – 14.00. Sabato 14 dicembre apertura straordinaria dalle 9.00 alle 22.00.

L’INAUGURAZIONE – Inaugurazione della mostra giovedì 12 dicembre alle ore 10.00 presso l’Auditorium Regina Mundi via Boncompagni 18. Interverranno:Paolo Guido Bassi, Presidente del Municipio 4. Laura Schiaffino, assessore del Municipio 4 per Servizi educativi, Commercio, Bilancio e Patrimonio. Sandro Chierici, Consulente Editoriale, tra i curatori della mostra su Solidarność. Introdurrà Sergio di Domenico, Preside dell’Istituto Tecnico Economico “Regina Mundi”