Musica, arte e moda: a Brera inaugura Asian Fake Temporary Store

Non un negozio, non un festival, non un club. Asian Fake Temporary Store non è nessuna di queste cose e al contempo le somma tutte, con qualcosa in più. Chiamare lo store banalmente “negozio” sarebbe riduttivo. Ci saranno anche prodotti in vendita ma Asian Fake Temporary Store sarà soprattutto una piattaforma dedicata alla musica, all’arte e alla moda, dove la filosofia di Asian Fake diventa spazio fisico di aggregazione e incontro. Asian Fake Temporary Store è la scommessa della label milanese di rendere tangibili idea e missione da cui ha avuto origine, mostrando non solo un viaggio che dura ormai da più di due anni, ma anche le varie “tappe” che ne hanno segnato il percorso.

In primo luogo la musica, con tanti appuntamenti che vedranno protagonisti gli artisti Asian Fake: dall’instore di Venerus che presenterà il suo ultimo EP Love Anthem in edizione vinile, all’hybrid set di Mamakass, poi HU che intratterrà gli ospiti con un DJ set electro. Maggio & Tanca con Klensheet proporranno una selezione Hip-Hop, in programma anche il firmacopie dell’ultimo vinile di Coma_Cose “Fondamenta”, acquistabile in esclusiva solo nei due spazi firmati Asian Fake. Il lavoro congiunto sui vari fronti ha permesso di mettere a disposizione del pubblico prodotti discografici inediti, raccolte speciali ed edizioni limitate a cui si aggiungono rarità legate al mondo dei singoli artisti che saranno disponibili solo per l’occasione.

L’attenzione verso le arti visive e il graphic design, pianeti abitati nell’universo Asian Fake, saranno concretizzate nelle due settimane di apertura dello store. Lo studio di graphic design Burro Studio sarà presente con la sua creatività declinata nella comunicazione visuale, mentre Galleria Varsi, realtà affermata nel mondo dell’arte e nel tessuto culturale della Capitale, presenterà una selezione di opere anche con il supporto del misterioso artista Fontanesi e dell’illustratore Marco Locati. La moda sarà il terzo macro segmento che animerà gli Asian Fake Temporary Store. Grazie alla collaborazione con Eastpak, Diadora e Polaroid Eyewear, saranno disponibili capsule collections inedite create per l’occasione, oltre al lancio della nuova linea d’abbigliamento firmata Asian Fake.

Il programma completo:

10.12 / Opening party w/ Stabber

11.12 / Maggio & Tanca Dj Set w/ Klensheet

12.12 / Burro Studio Take Off

13.12 / Coma_Cose – “Fondamenta” instore

14.12 / Nice Club Party

15.12 / Polaroid Eyewear Take Off w/ Mamakass DjSet

16.12 / Galleria Varsi Take Off w/ Fontanesi & Locati

17.12 / Eastpak Take Off w/ HU Dj Set

18.12 / Venerus – “Love Anthem” instore

19.12 / Diadora Take Off w/ HU Dj Set

20.12 / Asian Fake Take Off w/ ?

21.12 / Nice Club Party

22.12 / Daily Opening

23-24.12 (13.00) / Daily Opening

Da martedì 10 a martedì 24 dicembre

Martedì 10 dalle 17 alle 21

Tutti gli altri giorni dalle 11 alle 20

Via Marco Formentini, 4 – Milano

Ingresso Libero