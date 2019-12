Martesana: rissa al parco tra stranieri, due accoltellati

Nel tardo pomeriggio di sabato nel parco della Martesana a Milano è esplosa una rissa tra nordafricani e filippini che ha causato il ferimento di due giovani egiziani a colpi d’arma da taglio. A dare l’allarme sono stati dei cittadini e al loro arrivo i carabinieri hanno trovato 2 ragazzi di 17 e 18 anni, a terra, colpiti al torace. Il maggiore è stato ricoverato in codice rosso in ospedale e versa in gravi condizioni. Le condizioni dell’altro, pure ricoverato, sono invece meno gravi. I militari stanno ora investigando per scoprire le cause della rissa.

