Mistero al Naviglio Grande: molte banconote da cento euro false in acqua

Grande curiosità e scompiglio ieri mattina passando lungo l’alzaia del Naviglio Grande. Si presentavano in scena nelle acque del canale centinaia di banconote da cento euro, trasportate dalla corrente fino nel bacino della Darsena. Un mistero passato di bocca in bocca, una tentazione per recuperare un po’ di quattrini..le ipotesi sulle cause per la comparsa di quel tesoro hanno fatto discutere e, per i più pragmatici, sorridere. Ma non capita tutti i giorni: potrebbe essere la scena di un film in programmazione uno scherzo, un’azione pubblicitaria o altro. E se fosse il bottino di un ladro in fuga? Chi ha tentato di sfidare il gelo delle acque per recuperare quell’improvvisa ricchezza, è rimasto fortemente deluso perché le banconote sono false. L’ipotesi più verosimile è che si tratti di un’iniziativa pubblicitaria e non è la prima volta che a Milano si esibiscono per una campagna pubblicitaria, “attori” sorprendenti che attirino l’attenzione

