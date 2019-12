Palazzo Reale: mostra internazionale della produzione preziosa di Van Cleef &Arpels

“Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura, l’Amore”, in mostra a Palazzo Reale a Milano fino al 23 febbraio 2020 presenta, per la prima volta in Italia, l’universo della Maison di Alta Gioielleria attraverso oltre 400 gioielli, orologi e oggetti preziosi realizzati fin dalla sua fondazione, nel 1906. La mostra celebra la capacità unica dei gioielli di unire eternità ed effimero, l’amore e la manifattura, la bellezza e l’arte. La mostra è articolata in tre sezioni – Tempo, Natura, Amore – ed è stata concepita prendendo spunto dalle Lezioni Americane di Italo Calvino.

Documenti d’archivio, disegni al tratto e a gouache testimoniano le origini della creazione artistica accompagnando i preziosi esemplari provenienti dalla Collezione Van Cleef & Arpels e da prestiti privati.In perenne equilibrio tra l’eterno e l’effimero, tra tradizione e moda, l’arte della gioielleria intrattiene una relazione complessa con il tempo. Il percorso espositivo illustra l’abilità di Van Cleef & Arpels di interpretare un tempo frammentato come quello del XX secolo e di rappresentare tanto i valori perpetui legati alla bellezza quanto il fugace potere della seduzione.

una mostra Comune di Milano – Cultura, Palazzo Reale, Van Cleef & Arpels

a cura di Alba Cappellieri in collaborazione con Fondazione Cologni catalogo Skira

Orario

Lun: 14:30 – 19:30

Mar: 09:30 – 19:30

Mer: 09:30 – 19:30

Gio: 09:30 – 22:30

Ven: 09:30 – 19:30

Sab: 09:30 – 22:30

Dom: 09:30 – 19:30