Giamaica: italiana uccisa con il marito durante una rapina

Una donna italiana, Patrizia Besio di 46 anni, originaria della Valtellina, è stata uccisa nella sua casa a Negril, località turistica della Giamaica. La vittima da Poggiridenti (Sondrio) si era da diversi anni trasferita in Giamaica dove viveva con il marito, il 49enne Osbourne Richards, anche lui morto in quella che probabilmente è stata una rapina sfociata in omicidio.

I due corpi sono stati trovati venerdì attorno a mezzanotte.

Sull’accaduto ora indaga la polizia locale, che ha trovato i due con i polsi legati uccisi da colpi di arma da fuoco e la casa sottosopra, con diversi oggetti scomparsi, come ad esempio il frigorifero.