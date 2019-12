Tram deragliato per masselli fuori posto. Le migliaia di interventi di Granelli non si vedono

Anche ieri il pessimo stato di manutenzione delle strade ha fatto danni. Mentre Granelli cita numeri stratosferici di interventi che nessuno vede, alcuni masselli spostati da giorni hanno fatto deragliare il tram 5 in Via Amadeo angolo via Beato Angelico. Si noti che le pietre pericolosamente fuori posto erano state segnalate dal Consigliere del Municipio 3 Cagnolati 5 giorni fa, ma nessuno e intervenuto.