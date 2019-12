Luci di Natale: in barca sui navigli illuminati organizzato da Associazione Culturale Milano in Tour 8 dicembre, ore 15.45

Continuano le “esplorazioni urbane” dell’Associazione Culturale Milano In Tour ( www.milanointour.it ), anche nel periodo natalizio. E per l’occasione le location scelte saranno tra le più magiche della città, per entrare nel giusto mood. Si partirà dal week-end di Sant’Ambrogio tra i Navigli illuminati. Il consiglio è sempre quello di prenotare in fretta, prima che gli eventi raggiungano il sold out.

8 DICEMBRE, ORE 15.45 LUCI DI NATALE: IN BARCA SUI NAVIGLI ILLUMINATI

L’Associazione Culturale Milano In Tour vi porta sui Navigli, a respirare l’aria natalizia con la sua speciale ed esclusiva gita in barca. Il tour inizierà con la scoperta del pittoresco quartiere dalla Basilica di Sant’Eustorgio, in Porta Ticinese, per poi proseguire sui Navigli. Si visiteranno (con la guida) luoghi suggestivi e pittoreschi come un’antica casa di ringhiera e il Vicolo Lavandai. Infine, a bordo di un’imbarcazione coperta (noleggiata in esclusiva), si navigherà sul Naviglio Grande alla scoperta dei segreti di questo quartiere e dei mestieri della tradizione!

Per prenotazioni: 8 dicembre – https://bit.ly/36DbHnU