Lambrate: donna blocca prontamente baby ladro rom

da Lambrate informata

Non ha esitato ad intervenire per sventare l’ennesimo furto che il noto baby rom stava compiendo ai danni di una ragazza.

L’intervento di una nostra lettrice è avvenuto questa mattina alla fermata Lambrate della linea 2 della metropolitana milanese, luogo dove il minore è solito “lavorare”.

Riconosciuto il ragazzino si è accorta che stava depredando una passeggera del suo cellulare, gli si è avvicinato e lo ha spintonato senza indugio, per impedirgli di completare il ladrocinio.

Il baby rom, furente per essere stato pizzicato, prima di scappare ha dimostrato la sua raffinatezza tentando di sputare addosso alla sua antagonista.

Purtroppo siamo consapevoli che la giustizia e la politica tutela e difende questo minore, quindi per difenderci, non ci rimane che agire in autonomia.

Un enorme plauso alla nostra lettrice che non si è girata dall’altra parte ma ha voluto aiutare l’ennesima vittima di questo ladro seriale che è lasciato libero di rubare a ripetizione.