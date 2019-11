Stazione Centrale, degrado e abbandono sotto gli occhi di tutti

Non bisogna essere estremisti per provare un forte senso di frustrazione e di indignazione di fronte a queste immagini. E non è neanche il caso di speculare per raccattare qualche voto in più.

Le persone “normali” provano disgusto come l’ho provato io ieri pomeriggio quando ho attraversato il sottopasso del Mortirolo per andare in consiglio di municipio. Come si può tollerare che un numero così alto di persone venga dimenticato e abbandonato in queste condizioni. E’ necessario vengano aiutate con tutti i mezzi queste persone e si ponga fine ad uno stato di degrado imbarazzante.

Ogni volta che chiedo di andare a pulire il tunnel, l’Amsa deve essere scortata dagli uomini della polizia locale, ma a che punto siamo arrivati?

Milano con Cortina si è aggiudicata l’opportunità di organizzare i giochi olimpici invernali. Quando il comitato olimpico verrà a Milano da che parte lo faranno passare per andare a Palazzo Marino?

Penso che tutto abbia un limite e penso che sia stato abbondantemente superato!

Marzio Nava, vice Presidente Municipio 2-Milano (FI)