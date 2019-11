Il 30 novembre le sale di Unione Camere di Commercio in corso Venezia 47 ospiteranno l’Ambrosiana di Piattaforma Milano, una mattinata dedicata a pensare come dovrebbe essere Milano e come potrebbe essere Milano 2030 e anche oltre.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845