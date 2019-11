Ti manca il fiato? Potrebbe dipendere dal cuore

il 28 novembre è previsto un altro appuntamento con i “Giovedì di Gorla”, incontri gratuiti e aperti a tutti con gli specialisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO. Il terzo appuntamento è dedicato alla mancanza di fiato, il dott. Oreste Febo, Direttore della Riabilitazione Cardiologica e Pneumologia, spiegherà in quali casi questo fenomeno dipende dal cuore. L’incontro gratuito dura un’ora: i primi 30 minuti sono dedicati alle spiegazioni dello specialista, la seconda mezzora invece è dedicata alla domande del pubblico che sarà libero di esprimere i propri dubbi o di portare all’attenzione dello specialista dei casi concreti su cui ragionare.

Tornano i “Giovedì di Gorla”: gli specialisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO incontrano i cittadini

Frattura di femore, gambe gonfie, fiato corto e patologie della mano sono i temi degli appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. Al pubblico è data la possibilità di fare domande e di sottoporre casi concreti agli specialisti

Dopo il successo dei primi due “Giovedì di Gorla”, dedicati alle fratture di femore e alle gambe gonfie, proseguono gli incontri aperti alla popolazione tenuti dagli specialisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO al Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, in via Isocrate 19 a Milano. “Replichiamo l’iniziativa per il settimo anno consecutivo perché riceviamo numerose richieste e apprezzamenti dai cittadini del quartiere”, spiega il dott. Lorenzo Panella, Direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’ASST Gaetano Pini-CTO e ideatore del progetto. “È importante avere una popolazione informata – aggiunge Panella – perché una maggiore consapevolezza sul proprio stato di salute è un viatico importante per invecchiare bene”.

Il terzo “Giovedì di Gorla”, che si terrà nell’Aula Colombo del Polo Fanny dalle ore 18 alle 19, è previsto il 28 novembre. Al centro della discussione il ruolo del cuore quando al paziente manca il fiato. Ne parlerà il dott. Oreste Febo, Direttore della Riabilitazione Cardiologica e Pneumologia dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

L’incontro gratuito dura un’ora: i primi 30 minuti sono dedicati alle spiegazioni dello specialista, la seconda mezzora invece è dedicata alla domande del pubblico che sarà libero di esprimere i propri dubbi o di portare all’attenzione dello specialista dei casi concreti su cui ragionare. “Gli argomenti scelti sono abbastanza trasversali in modo da poter coinvolgere qualsiasi fascia della popolazione – aggiunge il Direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’ASST Gaetano Pini-CTO –. “Abbiamo ideato i Giovedì di Gorla perché l’ospedale non può e non deve essere un’isola ma è parte integrante del quartiere. Aprire le porte del nostro Polo significa far conoscere il valore umano e professionale che contiene”.

CALENDARIO INCONTRI

Giovedì di Gorla

Polo Riabilitativo di Via Isocrate 19 Aula Colombo

Giovedì 28 Novembre ore 18.00 – 19.00

“Mi manca il fiato”, quando il cuore è il responsabile. Incontro con il cardiologo

Dott. Oreste Febo, Direttore UOC Cardiologia riabilitativa e pnuemologica dell’ASST Gaetano Pini-CTO

Giovedì 19 Dicembre ore 18.00 – 19.00

La mano, che cosa complicata! Ne parliamo con il chirurgo della mano

Dott. Pier Luigi Tos, Direttore UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell’ASST Gaetano Pini-CTO

D.ssa Elisabetta de Luca