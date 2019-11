Mostre, Teatri, Mercati a Milano. E’ Natale che si avvicina

PISTE DI PATTINAGGIO

Nell’area di Porta Nuova, BAM – progetto della Fondazione Riccardo Catella – si prepara al Natale con il programma “Holiday Season@BAM”: da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio il Parco e piazza Gae Aulenti si animeranno con momenti di intrattenimento openair per tutte le età. Protagonista la pista di pattinaggio (aperta dalla domenica al giovedì dalle 10 alle 24, e venerdì e sabato dalle 10 alle 1): dai workshop di pattinaggio su ghiaccio ad uno spettacolo, sabato 21 dicembre, con la campionessa italiana di pattinaggio artistico Valentina Marchei. E ancora: laboratori per bambini di decorazione biscotti natalizi e creazione di ghirlande, lezioni di botanica e il concerto del coro gospel Vincent Bohanan& Sound of Victory che arriverà a Milano, direttamente da New York, venerdì 20 dicembre.

Atmosfera suggestiva per la pista ai Bagni Misteriosi, aperta dal 28 novembre al 19 gennaio 2020 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16:30 alle 22; sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 22; la vigilia dalle 10:30 alle 18; dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni, escluso martedì, dalle 10:30 alle 22; 31 dicembre dalle 10:30 alle 1). Il costo del biglietto d’ingresso è di 3,50 euro.

Evoluzioni sul ghiaccio anche in piazza XXIV Maggio, che dal 5 dicembre al 2 febbraio 2020 ospiterà una pista fruibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

PRIMA SCALA E PRIMA DIFFUSA

Il 7 dicembre, giorno in cui Milano festeggia il suo santo protettore, il Teatro alla Scala inaugura la nuova stagione con l’opera “Tosca” di Giacomo Puccini, con la direzione di Riccardo Chailly e la regia teatrale di Davide Livermore, che sarà trasmessa in diretta mondiale da Rai, grazie alla nona edizione di “Prima Diffusa”. La città sarà animata da oltre 50 iniziative tra proiezioni, concerti, performance, reading, incontri e conferenze dedicati all’opera, coinvolgendo più di 40 luoghi della cultura milanese e spazi cittadini simbolici presenti in tutti i nove municipi. Novità di questa edizione: il concerto “Art and love” di Patti Smith, influente e idealista come Tosca, vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e appassionata d’opera fin dall’infanzia.

FILIPPINO LIPPI A PALAZZO MARINO E LE MOSTRE DI PALAZZO REALE

Per il dodicesimo anno, Palazzo Marino ospita dal 29 novembre al 12 gennaio 2020 un capolavoro che può essere ammirato gratuitamente, l’Annunciazione di Filippino Lippi, che il maestro toscano ha dipinto in due grandi tondi: uno raffigurante “L’Angelo annunziante”, l’altro “L’Annunziata”. Un’opera straordinaria proveniente dalle collezioni civiche di San Gimignano.

Proseguono anche le grandi mostre temporanee a Palazzo Reale: “De Chirico”, un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura di Giorgio De Chirico, inventore instancabile, tra i più geniali e controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo, e “Guggenheim. La collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso”, la straordinaria collezione di Justin K. Thannhauser, donata nel 1963 al Guggenheim di New York e per la prima volta in Europa.

CONCERTI

Appuntamento per venerdì 20 dicembre alle ore 19:30 in Duomo per il tradizionale concerto che anche quest’anno la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Comune di Milano hanno scelto di offrire a milanesi e turisti. Il programma prevede brani dall’Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach eseguiti dall’ensemble vocale e strumentale laBarocca, e diretti da Ruben Jais e dal maestro del Coro Jacopo Facchini. Il concerto sarà aperto al pubblico e a ingresso libero fino ad esaurimento posti a partire dalle ore 19.

Per accogliere l’arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo promosso dal Comune di Milano: “Milano Capodanno For Future”, il primo Capodanno ecosostenibile d’Italia. Una sfida per pensare in maniera diversa, innovativa, tutti gli elementi della manifestazione, partendo da contenuti, partnership, pratiche, aspetti produttivi, e valorizzando la partecipazione attiva del pubblico. Un grande evento dedicato alla sostenibilità su cui il Comune di Milano ha deciso di investire come tema strategico del futuro.

Radio ufficiale dell’evento Rai Radio2, che fa di questo Capodanno, organizzato da Artificio 23, vincitore del bando pubblicato dal Comune di Milano per la realizzazione dell’iniziativa, anche il suo Capodanno, grazie inoltre alla conduzione di Filippo Solibello, che presenterà una serata in grado di veicolare un messaggio fondamentale in un contesto di festa e divertimento, fatto di ospiti musicali, tra cui la band Lo Stato Sociale, e testimonial i cui nomi saranno svelati poco a poco nel corso delle prossime settimane, e che, per la settima volta consecutiva, regalerà a milanesi e turisti una serata di festa per iniziare al meglio il 2020 nella piazza simbolo della nostra città.

MERCATO DI NATALE INTORNO AL DUOMO

Dal primo dicembre sino al 6 gennaio, tornano lungo il perimetro del Duomo le caratteristiche casette natalizie con 65 operatori e un’ampia scelta di prodotti dalla tradizione all’artigianato: il Mercatino di Natale in Duomo è realizzato anche quest’anno dagli ambulanti di Apeca Confcommercio Milano e il supporto di Promo.Ter Unione. Un Mercatino di Natale che nasce nel segno dell’ambiente e della sostenibilità, infatti per i tutti i visitatori in regalo una borraccia in materiale riutilizzabile oltre alla possibilità di usufruire di un erogatore gratuito di acqua filtrata e addizionata. Un’esperienza suggestiva a misura di famiglia con tante iniziative per i più piccoli (teatro dei burattini, mani in pasta con i panificatori, magia, truccabimbi, laboratori con l’utilizzo di materiali di recupero) e attenta alla solidarietà e alla ricerca con contributi a favore dell’Istituto dei Tumori, Clinica Mangiagalli, Asilo Mariuccia e Casa della Carità oltre all’immancabile sostegno economico alla Veneranda Fabbrica del Duomo. Il Mercatino sarà attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle ore 22.