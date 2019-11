De Pasquale (FI): Sala faccia meno ciclabili e ristrutturi le scuole

Si gira sempre intorno alle piste ciclabili spesso inutili ma con costi elevati e manutenzione ignorata. E così ogni giorno ci sono notizie di scuole allagate, con l’impianto di riscaldamento rotto e abbandonate al degrado. “Ora è documentato perché nelle 530 scuole milanesi piove e perché cadono a pezzi. Il Comune spende nella manutenzioni ordinarie delle scuole 7.2 milioni di euro cioè lo 0.2 % della spesa corrente del Comune (3 miliardi e passa). C’e’ stata una diminuzione costante degli investimenti negli appalti quadro della manutenzione straordinaria, da 26 milioni nel 2017 a 16 nel 2019. Si confida ora in MM e nel Nuir: però questo rischia di sguarnire la manutenzione stradale. Forza Italia chiede a Sala di fare qualche ciclabile ed evento in meno e dedicare alle scuole gli investimenti che merita l’educazione.” Lo ha dichiarato ieri in una nota il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, al termine della Commissione Consiliare Educazione e Istruzione di Palazzo Marino, a commento della relazione dell’assessore Laura Galimberti sullo stato delle manutenzioni e degli investimenti sull’edilizia scolastica del Comune di Milano. La Commissione è aggiornata alla prossima settimana per l’ulteriore approfondimento della questione.

