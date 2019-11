La Giunta dedica lo 0.2% dei fondi alla manutenzione ordinaria delle Scuole

I numeri non lasciano dubbi. E inchiodano Sala alle sue responsabilita’ . Ieri la commissione Scuola ha fatto il punto sui problemi dell’edilizia scolastica. Per 525 edifici scolastici ( nidi, materne, elementari ) Il Comune spende nella manutenzioni ordinarie 7.2 milioni, cioè lo 0.2 % della spesa corrente del Comune ( 3 miliardi e passa). Mentre si susseguono allagamenti, stop al riscaldamento e altri problemi, l’Assessore Galimberti ha confermato che per manutenzioni straordinarie c’e stata una diminuzione costante degli investimenti nella manutenzione straordinaria, da 26 milioni nel 2017 a 16 milioni nel 2019 ( pari al 5% di tutte le spese in conto capitale. Ora la direzione lavori della manutenzione scolastica è stata affidata a Mm, che peraltro non ha grandi esperienze nell’edilizia scolastica. L’Assessore poi confida nel Nuir ( Nucleo Intervento Rapido ). In questo modo pero’ si rischia di sguarnire la manutenzione stradale. Forza Italia chiede a Sala di fare qualche ciclabile ed evento in meno e aumentare la dotazione finanziaria alle scuole . A parole tutti mettono l’educazione fra le priorità “, poi pero’ bisogna fare delle scelte di Bilancio conseguenti.

Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Milano.