Milano: in 24 ore 11 arresti della Polizia per droga

In sole 24 ore gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano e i Commissariati nelle zone di competenza hanno arrestato 11 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Giovedì mattina in Via Giacosa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno controllato due stranieri seduti su una panchina: un 24enne del Mali, a cui sono stati sequestrati 13,27 grammi di marijuana suddivise in dosi e 290 euro in banconote di diverso taglio; mentre l’altro, un 21enne egiziano, è stato indagato in stato di libertà per detenzione di 2,25 grammi di hashish suddivisa in due dosi.

Nel pomeriggio, durante la loro attività di controllo, gli agenti del Commissariato Bonola hanno arrestato un marocchino di 43 anni, con 5,5 grammi di hashish suddivisa in 3 dosi e 25 euro in banconote di diverso taglio.

Anche gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato un senegalese di 34 anni, che aveva con sè 8,47 grammi di hashish, 17,13 grammi di marijuana e 175 euro in banconote di diverso taglio.

Tra le persone arrestate per furto (5), 3 cittadine bulgare sono finite in manette ieri in Corso Vittorio Emanuele per furto aggravato in concorso.