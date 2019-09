Le pulizie di condomini a Milano: i fattori che determinano la qualità

Basta pensare al vastissimo numero di condomini presenti a Milano e provincia per capire quale sia la portata del business delle imprese di pulizie.

Probabilmente la maggioranza degli abitanti del capoluogo meneghino vive in un appartamento e partecipa alle tediose quanto necessarie riunioni di condominio, nelle quali spesso il tema “servizio di pulizia condominiale” accende gli animi.

Il settore è davvero variegato e si trovano proposte di ogni genere, da quelle totalmente fuori legge a quelle iper professionali.

A cosa si deve fare attenzione per scegliere un servizio di pulizie condomini a Milano?

Milano e il suo hinterland formano un’area decisamente popolosa che vede uno sviluppo abitativo verticale, infatti sono presenti da piccole palazzine a enormi grattacieli.

Gli amministratori condominiali sono quasi sempre il ponte tra condomini pretenziosi e imprese di pulizie più o meno competenti. Un incarico davvero stressante e pieno di insidie.

Il rischio è quello di orientare la scelta sempre verso il prezzo minore proposto, senza tenere presente una serie di fattori che determinano la qualità del lavoro di un’impresa di pulizie dei condomini a Milano.

Tanto per cominciare dalle basi: chi viene a lavorare all’interno di un condominio deve avere un regolare contratto e questo non è un dettaglio da dare per scontato.

Fidarsi della zia di un condomine che per arrotondare pulisce le scale non è una scelta accettabile. In caso di incidenti o di verifiche da parte della autorità, il responsabile è l’amministratore del condominio, il quale ha gli stessi oneri di un datore di lavoro.

La formazione del personale e le assicurazioni che tutelano cose e persone sono necessarie per fornire un servizio impeccabile, ma anche la scelta di prodotti di qualità e l’uso di macchinari sono elementi che determinano la qualità del lavoro.

Le certificazioni comprovano la serietà dell’impresa di pulizie

Come ogni altra tipologia di azienda, anche le imprese di pulizie possono ottenere certificazioni di valore nazionale e internazionale che dimostrano la qualità del loro operato.

Ad esempio la ISO 9001 è la norma che determina la soddisfazione del cliente attraverso l’analisi dei SGQ: Sistemi di Gestione per la Qualità. È un organismo di certificazione accreditato a stabilire la conformità di un’azienda alla normativa e di conseguenza rilascia la certificazione solo dopo accurate verifiche.

Un’altra importante certificazione, soprattutto negli ultimi anni, è la ISO 14001 che prende in esame i requisiti di un sistema di gestione ambientale di un’impresa. Questa norma definisce tutti i parametri che bisogna avere per lavorare secondo principi di ecosostenibilità. Visto la sempre maggiore sensibilità verso il rispetto dell’ambiente, chi è certificato ISO 14001 dimostra di porre grande attenzione alle necessità dei clienti.

Preventivi e servizio clienti fanno la differenza

Per arrivare alla scelta dell’impresa di pulizie di Milano perfetta per il proprio condominio, è importante anche testare il servizio clienti.

Già in fase di preventivo e sopralluogo è possibile capire se il responsabile sia preparato, pronto a rispondere a domande, propenso a soddisfare le necessità specifiche che gli vengono presentate.

Iniziare con il piede giusto porterà ad avere il condominio sempre impeccabile senza passare per diatribe e compromessi.