L’ABC dell’Economia e della Finanza di Adriano Teso con Fabio Cesaro

L’ABC dell’Economia e della Finanza è il nuovo libro di Adriano Teso e Fabio Cesaro, edito da Mondadori Electa e con la prefazione di Nicola Porro. Il volume prova a offrire ai lettori, attraverso la formula dell’intervista, una panoramica su due discipline apparentemente complesse e di difficile accesso, come strade strette e tortuose percorribili solo da pochi studiosi, economisti, professori universitari e operatori specializzati.

L’imprenditore esperto, il politico onesto e il sostenitore disinteressato di importanti associazioni culturali, dall’Istituto Bruno Leoni a Libertates, risponde al giornalista curioso e appassionato. Adriano Teso accompagna Fabio Cesaro e i lettori in un viaggio alla scoperta di questo mondo spiegando in modo semplice e chiaro i principi dell’economia e della finanza.

Teso, inserendosi nel dibattito politico-economico attuale, trova risposte a domande cruciali: come è possibile creare ricchezza oggi? Meglio un’Italia più liberista o più protezionista in quest’era globale? Quale economia e quale finanza sono necessarie per vivere bene?

Le idee e i suggerimenti di Teso, sintetizzati in quattro capitoli, non sono passati inosservati agli occhi di accademici di assoluto prestigio come Carlo Altomonte, professore di Politica economica europea all’Università Bocconi di Milano, Stefano Caselli, professore di Economia degli Intermediari Finanziari e Prorettore agli Affari Internazionali dell’Università Bocconi di Milano, Carlo Lottieri, filosofo e professore di Filosofia del Diritto all’Università di Verona ed Edmondo Mostacci, professore di Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo all’Università Bocconi di Milano.

Perché questo libro? Semplice! Ogni giorno, ciascuno di noi, compie una scelta economica e finanziaria, incidendo e condizionando il benessere della propria famiglia, del proprio lavoro, della propria comunità territoriale, della propria nazione. Ognuno di noi è senza dubbio un operatore economico che ha il diritto-dovere di comprendere le cose con le quali ha a che fare tutti i giorni! Questa è anche la ragione della semplicità del testo che con la sua chiarezza cerca di empatizzare con il lettore con l’obiettivo di renderlo un po’ più consapevole dei suoi acquisti, dei suoi investimenti con la speranza che possa alla fine compiere una scelta politica sempre davvero libera.

La prima presentazione del libro sarà oggi, 19 settembre, a Milano (ore 18,30) presso la Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II

Potete scaricare l’invito all’evento direttamente da qui.