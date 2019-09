Rogoredo, passeur in manette: trasportava clandestini dall’Italia in Francia

A Milano nella stazione di Rogoredo, durante degli accertamenti, la Polfer si è imbattuta in un uomo, un cittadino afghano di 24 anni con numerosi precedenti penali e di polizia, sul quale pendeva un mandato di custodia cautelare in carcere del tribunale di Imperia e l’ha tratto in arresto.

L’uomo è accusato del reato di immigrazione clandestina e di quello di lesioni personali aggravate in concorso. Nel mese di giugno, in particolare, si è reso responsabile dell’ingresso in territorio francese di circa 20-25 cittadini extra-communitari che l’uomo, dietro pagamento di circa 300 euro ognuno, ha trasporto illegalmente attraverso la frontiera di Ventimiglia.

Per attraversare il confine il ricercato, con l’aiuto di altri complici, utilizzava un furgone. Alcuni degli extra-comunitari però, pur avendo pagato la somma prevista per attraversare la frontiera, non erano stati fatti salire a bordo per mancanza di posti a sedere. Uno degli esclusi, rimasto a terra nonostante avesse pagato, aveva chiesto la restituzione del denaro, ma era stato brutalmente picchiato dall’uomo insieme ad altri complici.

Ora il 24enne afghano è finito in manette ed è stato tradotto nel carcere di San Vittore.