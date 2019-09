Milano Off Fringe Festival dal 17 settembre

Disseminato tra Fabbrica del Vapore e altre strutture teatrali, dal 17 al 22 settembre 2019 si svolge il 3° MILANO OFF FRINGE FESTIVAL (MI OFF 19), Festival del Teatro OFF e delle arti performative. Il tema di quest’anno è dedicato al 50° anniversario dell’allunaggio, nella speranza che in futuro saranno gli artisti a viaggiare nello spazio.

Grazie a importanti partnership (Avignon Le Off, Palco Off, Palco 5, Torino Fringe Festival, Clan Off, N.C.I. Institute, Teatro Libero), il Festival offre agli artisti uno scambio diretto con operatori milanesi, nazionali e internazionali del Teatro OFF. Milano diventa una vetrina per spettacoli di alto livello professionale e di diversi generi: 19 compagnie in concorso, selezionate dalle 104 richieste giunte da tutta Italia e dall’estero. Il MI OFF 19 si presenta così come una manifestazione di respiro internazionale: una rampa di lancio per le proposte che non riescono a entrare nell’orbita dei grandi circuiti, nonché una festa che diffonde la vitalità delle arti performative in tutta la città di Milano e si rivolge a professionisti del settore e nuovo pubblico. Il MI OFF 19 è diviso in tre sezioni:

VILLAGE OFF presso Fabbrica del Vapore, cuore del Festival, la Stazione artistica da cui partire per nuove destinazioni teatrali: mostre, incontri tra artigiani e operatori delle arti performative, workshop e spettacoli ospiti.

MI OFF FRINGE: Musical Off, monologhi e spettacoli di ogni genere vanno in scena tra Fabbrica del Vapore, Teatro Libero, Teatro della Cooperativa e Isolacasateatro: un concorso che porterà i vincitori nei festival e nelle rassegne partner.

MI OFF DELL’OFF: performance estemporanee popoleranno il Village Off e gli esercizi commerciali affiliati nelle zone limitrofe a Fabbrica del Vapore e strutture teatrali.

Il programma completo è sul sito ufficiale.