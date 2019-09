5 pusher, abusivi nelle case Aler di via Gola, arrestati ai Navigli

Carabinieri e polizia locale, con un’operazione congiunta, venerdì notte hanno sono giunti all’arresto di cinque spacciatori e alla segnalazione di altri cinque assuntori di stupefacenti che sono stati trovati con, in totale, 4.3 grammi di cocaina durante dei controlli in zona Navigli.

I pusher, un tunisino di 51 anni, un marocchino di 30, un palestinese di 23 e due italiani di 29 e 20 anni, era tutti occupanti abusivi di alcuni appartamenti nelle case Aler di via Gola.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati poi sequestrati altri 170 grammi di marijuana, più di un grammo di cocaina e 800 euro in contanti. Nascosti lungo la via poi, sono stati scovati altri 375 grammi di hashish e 307 grammi di sostanza utilizzata per il taglio della cocaina prima di essere suddivisa nelle dosi vendute in strada.