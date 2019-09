Contrordine compagni, niente Domenica Car Free. Perché Sala tutela la moda e non tutti i lavoratori?

La sinistra ambientalista vuole appiedare Milano Domenica 22 Settembre per una inutile giornata senza auto. L’idea di bloccare tutto il traffico é venuta ai “gretini” milanesi, convinti che sospendere il traffico a Milano renda più lieve l’emissione di veleni di industrie cinesi e del terzo mondo.

In passato questi blocchi non hanno prodotto, secondo dati Arpa, alcun spostamento dell’inquinamento, nemmeno dello zero virgola. Si tratta solo di una concessione ai capricci verdi di Legambiente, Fiab etc da parte del PD.

Sala ha giustamente annullato la domenica Car Free del 22 per l’impatto che avrebbe sulle sfilate della moda. Benissimo avere messo sul piatto della bilancia le ragioni del sistema moda. Però Sala ci spieghi perché le legittime ragioni di chi lavora nella moda valgono più di chi lavora nell’artigianato, nel commercio, nella logistica. Settori massacrati da divieti, blocchi e altre misure anti auto emanate da Sala negli ultimi anni.