Granelli inventa la connessione a piedi tra la M4 e la M3. Stavolta sbotta anche mezza sinistra

Ieri Granelli ha presentato ai Consiglieri Comunali la sua idea di interconnessione tra la linea M3 e la futura linea M4. Infatti dopo 8 anni dall’aggiudicazione di un’opera che vale 2 miliardi e che ha già subito una variante de 300 milioni in più si é “scoperto” che le 2 metropolitane non hanno una stazione di connessione!

L’ idea di Granelli è di collegare le stazioni della gialla di Piazza Missori con quella della blu /M4 diSforza Policlinico. Come? Camminando sui marciapiedi !

L’idea dell’Assessore Granelli è così concepita: da Piazza Velasca si prolungano i mezzanini fino a metà via Pantano. Da lì si procede attraverso un percorso pedonale in Largo Richini e quindi si attraversa, sempre a piedi, l’area verde dietro San Nazzaro in Brolo per spuntare in Via Francesco Sforza dove c’è la fermata della M 4 Sforza Policlinico.

Spendere 20 milioni per fare un collegamento pedonale in superficie tra Missori e M4 è uno spreco ai danni del contribuente. I passeggeri troveranno più comodo fare interconnessione utilizzando la linea 1 tra San Babila e Duomo.

I tecnici hanno scartato un collegamento Crocetta M3 – Sforza M4 perché in Corso di Porta Romana lo spazio è angusto e perché non hanno voluto utilizzare il sedi.e del Policlinico. Forse non vogliono questa soluzione per non impedire in futuro il sogno della riapertura del Naviglio.

La novità è che stavolta, di fronte alla strampalata idea di Granelli, oltre alle opposizioni è insorta metà dei Consiglieri di sinistra.

Anziché sprecare 20 milioni per un intervento che, come sempre, porterebbe anche il taglio di 70 pacheggi, Forza Italia propone un collegamento su piccoli bus elettrici tra Policlinico M4 e Crocetta M3 per connettere linee e collegare padiglioni.