MilanoLinateShow – Aeroporto Linate – 12/13 ottobre dalle 10.00 alle 23.00

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, all’Aeroporto di Linate, si terrà il MilanoLinateShow: un week end per rendere omaggio allo scalo cittadino prima della riapertura ufficiale prevista il 27 ottobre. In una cornice mai utilizzata per spettacoli di queste dimensioni due giorni, dalle 10.00 alle 23.00, con performance musicali, spettacoli di cabaret, laboratori per bambini, mostre, esposizioni, sport e divertimento. Imperdibile l’appuntamento con l’Air Show 2019, uno degli spettacoli aerei più prestigiosi del mondo, organizzato e curato da Aero Club Milano, che vedrà esibirsi le migliori pattuglie aeree, performer italiani ed europei campioni nelle loro specialità acrobatiche che riempiranno con manovre mozzafiato il cielo sopra l’aeroporto. Domenica 13 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 (Sabato, stesso oratio, si potrà assistere alle prove generali) lo spettacolo suggestivo terrà con il naso all’insù gli spettatori che potranno vedere anche il programma acrobatico completo, per la prima volta in assoluto su Milano, della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le nostre “Frecce Tricolori”.

Per l’occasione l’Aeronautica Militare e l’Aero Club Milano esporranno alcuni aerei storici, tra i più rappresentativi della storia del volo a Miano e del panorama europeo, lungo la pista minore dell’aeroporto. Un grande spettacolo internazionale concluderà, alle ore 20.00, la giornata di sabato: due ore di musica che ripercorreranno i brani iconici che hanno fatto la storia del rock con una edizione speciale di That’s Live, il concerto di Rockin’1000, la più grande rock band del mondo. Formata da 1.000 elementi provenienti da tutto il mondo, Rockin’1000 vede suonare all’unisono dilettanti e professionisti, di ogni età e formazione musicale. Per scoprire le novità in cantiere e partecipare come musicista, ambassador o spettatore, info su: www.rockin1000.com

Il Festival del volo torna a Milano con una serie di attività suggestive: dall’esposizioni di aquiloni giganti ai laboratori per realizzarli dedicati ai bambini, dal divertente bubble football alla possibilità di vedere Milano dall’alto a bordo di una mongolfiera. Ma MilanoLinateShow sarà anche food con l’Urban Lake Street Food Festival. Ad ingresso gratuito, ai lati della pista, un’area ad hoc ospiterà 70 food truck provenienti da tutta Europa offriranno un’ampia e variegata scelta gastronomica con ricette tipiche delle differenti culture culinarie del mondo per il più grande street food festival mai realizzato in Europa.

Numeri e curiosità

700.000: i mq dell’area che ospiterà l’evento

250.000: le presenze previste nei due giorni

150.000: i posti ad accesso libero per assistere all’Air Show di domenica

10.600: i posti in tribuna per assistere a tutti gli spettacoli in programma

1.500: il personale che lavorerà all’evento

1.000: i musicisti che suoneranno in contemporanea nel concerto Rockin’1000

70: food truck provenienti da ogni parte d’Europa

26: le ore di spettacoli e intrattenimento

18: gli aerei esposti



6: le ore di Air Show acrobatico con la partecipazione delle Frecce Tricolori

Biglietti e costi:

Biglietto giornaliero che da accesso a tutti gli eventi: 20,00€ + d.p.*

Biglietto giornaliero che da accesso a tutti gli eventi e posto in tribuna: 40,00€ + d.p.*

Prevendite aperte a partire dal 31 luglio.

I biglietti saranno acquistabili su www.ticketone.it

Per informazioni e programma www.milanolinateshow.it

*Per chi vorrà assistere alle prove generali di sabato 12 ottobre e al l’Air show di domenica 13 ottobre, sarà prevista un’area gratuita adiacente a quella di MilanoLinateShow con accesso libero fino ad esaurimento posti.

6: le ore di Air Show acrobatico con la partecipazione delle Frecce Tricolori Biglietti e costi :Biglietto giornaliero che da accesso a tutti gli eventi e posto in tribuna: 40,00€ + d.p.*I biglietti saranno acquistabili su www.ticketone.it

*Per chi vorrà assistere alle prove generali di sabato 12 ottobre e al l’Air show di domenica 13 ottobre, sarà prevista un’area gratuita adiacente a quella di MilanoLinateShow con accesso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e programma www.milanolinateshow.it

Prevendite aperte a partire dal 31 luglio.

Biglietto giornaliero che da accesso a tutti gli eventi: 20,00€ + d.p.*