Testimonianza, Parco Nord: schiamazzi, incuria, scarsa illuminazione

La Testimonianza di Fare Bicocca, sito gestito da Andrea Pellegrini (Lega), consigliere Municipio 9. Le foto sono eloquenti, gli schiamazzi sono frequenti da anni, la protervia di chi non osserva le normative da anni vive e prospera. Costatare che in ogni angolo di Milano, anche nell’oasi del Parco Nord, l’incuria si ripete, fa tristezza. A Milano l’anarchia comportamentale, fuori controllo purtroppo non è una novità. Il Post “Viale Berbera – Via Arezzo Parco Nord : è necessario far rispettare le regole Purtroppo qui la responsabilità “originale ” è da imputare a chi ha e aveva il dovere di far rispettare regole e norme:

Uno spicchio di Parco Nord scarsamente curato e monitorato – Le regole e le norme qui non hanno applicazione per motivi ideologici – ( da anni si chiede alla Dirigenza del Parco Nord di essere intransigenti contro chi non rispetta le regole e le norme del Regolamento d’Uso del Parco Nord ma …) Mi fa specie che gli ambientalisti, gli ecologisti, quelli che amano l’ambiente e il verde, siano spesso quelli che contrastano e criticano le mie battaglie di civiltà e rispetto.

Un ringraziamento speciale alla Polizia di Stato che anche questa settimana è intervenuta per ristabilire il rispetto della quiete pubblica notturna (da anni lo spazio viene utilizzato come discoteca notturna da folti gruppi di persone di origine sudamericana )”

Ancora un esempio, ma la gestione del Parco rimane di sinistra.