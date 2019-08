Comune. De Chirico (FI): Sala fa passerella tra la claque, mentre a soli 3 km gravi problemi irrisolti

Questa mattina il sindaco Sala si è recato in via del Turchino e in zona Ponte Lambro, senza che gli esponenti istituzionali del Municipio 4 fossero invitati – forse per dimostrare, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto poco vengono considerati se amministrati dal centrodestra -, per incontrare i comitati vicini al centrosinistra e con al seguito alcuni colleghi del PD. Questi ultimi, presidenti delle Commissioni Casa – Simonetta D’Amico – e Urbanistica – Bruno Ceccarelli -, avrebbero potuto invitare il sindaco al sopralluogo organizzato poco prima a Cascina Merezzate. Un Primo cittadino con l’ossessione per le periferie dovrebbe recarsi nei quartieri non solo con al seguito la claque, ma anche quando a invitarlo sono quei milanesi che quotidianamente denunciano lo stato di degrado e di abbandono di via Bonfadini, via Zama, via Medici del Vascello, via Pestagalli. Cittadini che si sentono di serie B, dimenticati da un sindaco molto bravo a farsi fotografare nel bello, ma mai mentre interviene dove ci sono problemi.

Alessandro De Chirico (Consigliere Comunale Forza Italia Milano)