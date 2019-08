Via Melchiorre Gioia riaperta al traffico: conclusi i lavori al ‘Pirellino’

Con anticipo rispetto al previsto sono terminati i lavori di bonifica dall’ amianto dell’edificio di via Pirelli 39. Fin da ieri mattina infatti è stato riaperto al traffico il tratto insiste va da via Sassetti/Pirelli a viale Liberazione, in entrambe le direzioni. Anche i percorsi dei mezzi pubblici che attraversano il quartiere sono quindi tornati alla normalità

Il tratto era stato chiuso per motivi di sicurezza lo scorso 20 luglio, dato che per le bonifiche da amianto la prassi prevede che siano eseguite in un’area compartimentata, cosa che aveva reso necessaria la modifica dei tragitti non solo del trasporto privato, ma anche delle linee dei bus turistici, dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico.

La riapertura al traffico era stata prevista per il 1° settembre per quanto riguarda la carreggiata in direzione centro città, e per il 9 settembre per quella in direzione periferia.

La conclusione dei lavori al ‘Pirellino’ prevede un’ultima fase con il completamento della bonifica al piano terra e a quello interrato dell’edificio, che sarà ultimata questo autunno.