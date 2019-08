Lo splendore della Galleria del Tiepolo: visita guidata a Palazzo Clerici – 2 settembre

Gli eventi collaterali alla mostra “Splendori del Settecento sul Lago di Como. Villa Carlotta e i marchesi Clerici” allestita a Villa Carlotta (Tremezzina) fino al 3 novembre proseguono lunedì 2 settembre con la visita guidata a Palazzo Clerici (Via Clerici, 5) Lo splendore della Galleria del Tiepolo nel cuore di Milano.

Palazzo Clerici è l’espressione più alta della committenza della famiglia Clerici, dove possiamo cogliere quello splendore e fasto che distingueva la dimora nel Settecento. È un luogo da scoprire che gelosamente custodisce i suoi tesori per mostrarli in occasioni speciali. Come questa visita che rappresenta un ideale proseguimento alla mostra allestita nelle sale di villa Clerici sul Lago di Como, per ammirare tra specchi e sontuose boiserie la spettacolare galleria dipinta da Giovan Battista Tiepolo e gli ambienti più riservati dove la famiglia conduceva la vita quotidiana.

Ore 15.00 e 16.00

Info: eventi@villacarlotta.it – Prenotazione: www.villacarlotta.it

Costi: ingresso gratuito con visita guidata

Arrivo a Palazzo Clerici con mezzi propri e ritrovo all’ingresso mezz’ora prima dell’orario di inizio della visita.

Mostra Splendori del Settecento sul Lago di Como. Villa Carlotta e i marchesi Clerici

Dopo le celebrazioni dedicate ai novant’anni di attività (1927 – 2017) l’Ente Villa Carlotta prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e botanico del museo e giardino, rivolgendo questa volta lo sguardo al Settecento epoca d’oro in cui la potente famiglia Clerici portò a compimento l’abbellimento della sua villa di delizia sul Lago di Como.

I Clerici iniziarono la loro fortuna come mercanti di lana e seta sulle sponde del Lario, ma a partire dal primo Seicento si trasferirono nel capoluogo lombardo iniziando una vera ascesa sociale. Grazie alle fortune accumulate e al prestigio ottenuto i marchesi Clerici con le loro vicende storiche, in particolare con la vita fastosa condotta da Antonio Giorgio, sono un esempio di famiglia aristocratica del Settecento. Per dare maggiore evidenza a questa scalata sociale costruirono una straordinaria serie di ville di delizia nello Stato di Milano, decorando il palazzo di città con gli affreschi di Giovan Battista Tiepolo, il pittore più richiesto del secolo e affidando ad una serie di artisti la decorazione delle altre residenze suburbane.

Il percorso espositivo prevede un allestimento appositamente studiato che si articola in diverse sale del museo e nel giardino, invitando il pubblico a seguire la storia della famiglia e della villa di Tremezzo attraverso una serie di preziose testimonianze dai ritratti ai dipinti di soggetto sacro che sono una preziosa testimonianza della loro committenza artistica, ai gioielli dell’epoca, ricreando l’atmosfera di un secolo di fasti e di splendori.