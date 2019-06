Seawatch: una storia di porti socchiusi

La vicenda che si sta svolgendo in queste ore dovrebbe avere come sfondo la montagna, non il mare. Infatti, al netto delle urla isteriche da ambo le parti, l’elemento prevalente sono i silenzi. I lunghi, eloquenti e spesso ignorati silenzi. Quando la Sewatch ha deciso che non le facevamo alcuna paura con i nostri divieti ed ha invaso le acque territoriali, è scoppiata, infatti, la quiete più profonda. Non una parola dalla Ue, i suoi stati membri o le sue istituzioni. Né pro né contro. Non risultano dichiarazioni di Toninelli, che controlla i porti. Non una parola dalla Trenta, a cui obbedisce la marina. Stancamente, Di Maio attacca la UE. Ma è la tosse della formica.

Questo inverno, quando si minacciano atti meno clamorosi di questo c’era la gara a parlarne. Alti lai si levavano dalle istituzioni competenti. Gare di solidarietà venivano annunciate. Questo era prima. Ma prima di cosa? Prima che crollasse tutta la nostra rete di influenza in Europa. Prima che ci isolassimo. Quando ancora avevamo degli amici nelle cancellerie del continente. Adesso siamo in piena procedura di infrazione (non formalmente, ma politicamente sì). Visegrad non ha intenzione di aiutarci. E l’alleanza sovranista non è che muoia dalla voglia di impegnarsi in un confronto di principio su 42 tizi. Così, la leggenda per cui i nostri porti sarebbero chiusi è finita.

Si è infranta sulla determinazione di una donna che sta rischiando 15 anni di carcere per le sue idee. Che secondo me sono pericolose innanzitutto per quelli che lei dice di voler salvare. Ma che hanno comunque piegato un governo. Adesso è attraccata davanti a Lampedusa e qualsiasi soluzione si voglia intraprendere prevederà lo sbarco dei 42. Già. Anche se volessimo affondare la barca, dovremmo farlo dopo che i passeggeri sono scesi. E così arriviamo all’ultimo passo della vicenda. Il blocco navale è una bubbola. Non esiste, non è mai esistito, non ha mai avuto alcuna reale possibilità di esistere.

Salvo mettere in conto l’ipotesi di affondare navi con donne e bambini a bordo. E questo no, nemmeno se ce lo chiedesse il 100% dell’elettorato, potrebbe essere concesso. Esistono leggi che precedono, in età, importanza e ordine la volontà democratica dei popoli. Sulla chiusura dei porti, poi, non mi esprimo per carità patria. È stata una bella favola a cui potevano credere solo comunisti e leghisti. Due categorie umane che, da qualche tempo a questa parte, fatico sempre più a distinguere.