Con la bella stagione l’aria condizionata in autobus non può mancare, ma occhio ai danni per la salute

Finalmente sta arrivando l’estate e già in molti stanno programmando le vacanze per la nuova stagione. Certamente quello che non può mancare con questo caldo cocente, arrivato improvvisamente dopo un Maggio molto piovoso, è l’aria condizionata. Il raffreddamento dell’aria rappresenta assolutamente una salvezza di cui non possiamo fare più a meno, specialmente nei mesi estivi.

Ciò che non dobbiamo sottovalutare sono i danni che questa straordinaria tecnologia potrebbe determinare, almeno se non prestiamo attenzione ad alcuni piccoli ma necessari accorgimenti. Un errato condizionamento può infatti essere la causa di spiacevoli malanni.

Prima di tutto occorrerebbe regolare la temperatura dell’aria in misura non inferiore di 3-4 gradi rispetto a quella esterna, in modo da evitare sbalzi termici eccessivi quando si esce dall’ambiente climatizzato. Infatti il sistema immunitario può risentire di cambiamenti troppo repentini della temperatura, impedendo alle vie respiratorie di contrastare adeguatamente virus, batteri ed altri agenti patogeni.

Inoltre sarebbe opportuno non esporsi in maniera troppo diretta all’aria condizionata, orientando quindi le alette verso l’alto.

Non bisogna dimenticare di assicurarsi che i filtri dell’aria siano sempre puliti. In caso contrario, si rischia un accumulo di polveri, fumo, acari, microrganismi, pollini e altre scorie, che vengono diffusi nell’aria quando l’apparecchio viene acceso con conseguenze prevedibili soprattutto per soggetti allergici o asmatici. Altrettanto importante è la pulizia dei serbatoi dell’acqua di condensa, nei quali possono annidarsi colonie di Legionella pneumophila, un batterio che sopravvive solo in acqua e che, entrando in circolo nell’aria alla riaccensione del condizionatore, può provocare la cosiddetta “malattia del legionario”, con febbre alta, tosse, dissenteria, nausea e vomito. Se l’acqua viene lasciata stagnare, inoltre, nel serbatoio possono moltiplicarsi anche gli Actinomiceti, altri batteri che causano febbre e infezioni alle vie respiratorie.

Ma al di là di questo, non è giusto demonizzare l’aria condizionata. Con un corretto utilizzo e un’adeguata manutenzione, essa sarà benefica per il nostro organismo in quanto ripulisce l’ambiente di polveri e batteri.

Per ciò che concerne il raffreddamento interno dei mezzi di trasporto, specialmente quelli destinati a compiere viaggi lunghi e che ospitano numerosi viaggiatori, è buona cosa fornirsi di impianti di condizionamento certificati, che non nuocciano alla salute dei clienti.

