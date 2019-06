Milano: 2 nuove aperture in città per Starbucks

Nuove aperture per Starbucks che consolida la sua presenza a Milano con due nuovi punti nei quartieri di Porta Romana (27 giugno) e Corso Vercelli (4 luglio). “Ogni quartiere ha una sua storia peculiare e ritmi diversi, per questo abbiamo voluto offrire ai consumatori che ogni giorno popolano le zone di Corso Vercelli e Porta Romana, un ambiente studiato su misura per loro, che li accolga e li ospiti a tutte le ore della giornata grazie a un’attenta selezione dei dettagli”, afferma Vincenzo Catrambone, Managing director Starbucks Italia.

Il piano di sviluppo di Starbucks in Italia ha già dato inizio a molte opportunità lavorative. Con le nuove aperture sono 50 le persone che entrano nella squadra italiana di partner Starbucks. Numerose altre assunzioni saranno fatte nei prossimi mesi offrendo non soltanto opportunità di impiego, ma anche di formazione e crescita professionale. (fonte Ansa)

