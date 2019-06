DIROTTA SU CUBA: Oggi 27 giugno live a RHO (MI) sul palco della Notte Rosa in occasione della rassegna “Donne In Canto”

La band simbolo del funky italiano DIROTTA SU CUBA live GIOVEDÌ 27 GIUGNO a RHO (MI) SUL PALCO DELLA NOTTE ROSA IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA “DONNE IN CANTO” Il 14 Aprile è uscito il VINILE di “GOOD THINGS”

Giovedì 27 giugno i DIROTTA SU CUBA, si esibiranno con un imperdibile live aRHO (MI), sul palco della Notte Rosa, in occasione della rassegna “Donne In Canto” (Piazza San Vittore, Rho (MI) ore 21.30). La band fiorentina simbolo del funky italiano porterà sul palco tutto il meglio del suo repertorio, dagli anni ’90 a oggi, e l’ultimo singolo “GOOD THINGS”,primo brano in inglese della band e primo passo di un nuovo percorso artistico sperimentale. Un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra, fatto dai DSC dopo oltre 20 anni di carriera, grandi collaborazioni e conferme, alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound sull’onda del successo del loro ultimo disco “STUDIO SESSIONS VOL.1” (Warner). Il 14 Aprile è uscito il vinile del loro ultimo singolo “Good Things” in versione vinile colorato 7″. Con una tiratura di sole 250 copie numerate – le prime 50 copie, in vinile rosso, faranno parte della serie “argento”; le restanti 200 copie, in vinile colore bianco, fanno invece parte della serie “oro” – è una vera e propria chicca per i collezionisti. Sono a disposizione 100 copie del vinile autografato in esclusiva sul sitowww.cimbarecord.com; le restanti 150 copie non autografate saranno disponibili invece su Amazon e Discogs.

DIROTTA SU CUBA @ RHO NOTTE ROSA – RASSEGNA DONNE IN CANTO Giovedì 27 Giugno – ore 21.30

Per info e prenotazioni: https://www.donneincanto.org/prenotazioni

Il tour 2019 sta toccando i club più importanti della penisola e sarà l’occasione perfetta per testare questa nuova e importante sfida discografica della band fiorentina, che porterà sul palco un mix esplosivo dei suoi brani più celebri e altre nuove sorprese. La nuova Line Up dei Dirotta è così composta: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra), Marco Caponi (sax). DIROTTA SU CUBA I Dirotta su Cuba (Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili) si formano nel 1989 a Firenze. Nel 1994 il brano “Gelosia” anticipa l’album di debutto “Dirotta su Cuba”; dal disco, che diventerà platino, vengono estratti ben 5 singoli nel corso del 1995. Il secondo album “Nonostante tutto…”, pubblicato nel 1996, sarà di nuovo un successo trainato da singoli come “Sensibilità” e “Ridere”. Nel 1997 vengono invitati al Festival di Sanremo con il brano “È andata così”. Sul palco dell’Ariston con loro l’armonicista di fama mondiale Toots Thielemans. Dall’esperienza nasce la raccolta antologica “È andata così”, in cui una reinterpretazione funk di “Jesahel” dei Delirium è il secondo inedito.

Nel 2000 esce il quarto album “Dentro ad ogni attimo”, dal quale sono estratti i singoli “Bang!” e “Notti d’estate” che portano la band ancora in alta classifica radiofonica. Quello stesso anno Stefano De Donato lascia il gruppo. Nel 2002 esce “Fly” da cui vengono estratti i singoli “Sono qui” e la title-track “Fly”. Segue un lungo giro di concerti per l’Italia, che segnerà anche l’ultima esperienza di Simona Bencini con il gruppo, che lascerà per intraprendere la carriera solista. Nel 2007 Rossano ricomincia a lavorare con Stefano De Donato; nel 2009 il gruppo torna di nuovo insieme nella line-up originale, col rientro di Simona Bencini alla voce per il ventennale dalla fondazione del gruppo. Celebra la ricorrenza il “Back To The Roots Tour 1989-2009”, che li ha visti protagonisti sui principali palcoscenici italiani. Il 18 maggio 2012 è la data del ritorno sulle scene dei Dirotta su Cuba: usciranno tre singoli nell’arco del 2012-2013 “Ragione o sentimento”,”Essere o non essere” e “Parole”. Continua anche l’attività live, con inviti a festival e rassegne prestigiose. Il 23 settembre 2016 esce “STUDIO SESSIONS VOL.1”, prodotto da FepGroup/Warner Music, con il ritorno della formazione originale, composta da Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili e contiene una versione rivisitata del primo storico album dei Dirotta Su Cuba e 6 inediti.