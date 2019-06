Vittoria! Le Olimpiadi invernali 2026 assegnate a Milano-Cortina

Milano e Cortina si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali 2026. L’atteso annuncio è stato dato dal presidente del Cio, Thomas Bach, dopo il voto dei membri del Comitato olimpico internazionale allo SwissTech Convention Center di Losanna.

E’ stata prescelta la candidatura italiana preferendola a quella svedese di Stoccolma-Aare. L’Italia tornerà quindi ad ospitare i Giochi invernali per la terza volta, vent’anni dopo Torino 2006 e ben 70 anni dopo l’edizione di Cortina 1956. La presentazione messa in campo dall’Italia è stata, come molti sostengono, un tassello fondamentale nella scalata alla vittoria, che alla fine è arrivata con 47 voti a 34 a favore del nostro paese.