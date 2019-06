Altri 200 posti auto in meno su Alzaia Naviglio Pavese. Arriva la ciclabile Milano-Venezia

Nuovo taglio di parcheggi in vista. L’Assessore Granelli, completamente inattivo nella manutenzione delle strade, ha invece individuato una nuova priorità nelle opere pubbliche da finanziare a spese del contribuente: la nuova pista ciclabile Via Darwin/Alzaia Naviglio Pavese/Via Fra Cristofaro e Via Gattinara che fa parte addirittura del progetto di Vento, la ciclovia Venezia Torino.

Tralasciamo di domandarci in quanti vanno da Milano a Venezia in bici e quanto costerà questo monumento allo spreco. Concentriamoci su Milano, dove questo giochetto costerà 5,5 milioni, di cui 2,5 milioni il primo lotto, quello che sta per andare a gara e inserito nelle priorità del bilancio 2019 (già approvato).

La nuova pista ciclabile eliminerà 200 posti auto irregolari (dove però si parcheggia tutti i giorni) e dovrebbe ricavare una cinquantina di posti su righe gialle aggiuntive trasformando in lisca di pesce il lato destro di Alzaia Naviglio Pavese. In un quartiere dove ogni giorno centinaia di pendolari parcheggiano l’auto per poi prendere i mezzi o la M3 ad Abbiategrasso è un ulteriore motivo di congestione. Ricordiamo che le decisioni errate della sinistra sui parcheggi di interscambio a Piazzale Abbiategrasso hanno obbligato a prevedere la costruzione di un miniparking da soli 100 posti .

Quante bici useranno questa pista milionaria? Questo tipo di studio costi/benefici, da me più volte richiesto, non viene mai svolto a Milano perchè, come mi rispose Granelli, “sono giuste a prescindere”. Tra l’altro va detto che la Alzaia Naviglio Pavese non è trafficatissima. Ora l’unica mitigazione possibile è quella del Municipio 5. L’Assessore alla Mobilità Giovanni Esposito e diversi consiglieri FI hanno chiesto che il Comune, prima di avviare i lavori, effettui una rapida ricerca di aree alternative per la sosta dei residenti. Ma si sa che Granelli e il Comune già ascoltano poco i municipi, figuriamoci se c’è da sperperare un po’ di soldi per togliere centinaia di posti e bloccare il traffico con lavori infiniti.