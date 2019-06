Viva le Olimpiadi conquistate dalle comunità, ora miglioriamo tutti gli impianti sportivi

L’assegnazione delle Olimpiadi 2026 rappresenta il successo di comunità e territori che sono abituati a fare a meno di un Governo centrale distratto ed ad essere comunque competitive.

Ora abbiamo 7 anni per preparare non solo l’efficiente svolgimento delle Olimpiadi ma anche per fare in modo che gli impianti sportivi di base di Milano siano degni di una sede olimpica. È questo il modo migliore di accompagnare tutta la città verso le Olimpiadi 2026.