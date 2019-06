Lunedì maxischermo in piazza Aulenti: Cio decreterà la città ospitante Olimpiade 2026

Siamo tutti in attesa con le dita incrociate per non essere sfacciati, ma nei pensieri si fa strada la certezza di portare le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina. Siamo trepidanti per un’assegnazione che gratifica l’orgoglio italiano..e per favore dimentichiamo per una volta i campanili politici. LUNEDÌ ci sarà un maxischermo in piazza Gae Aulenti a Milano per seguire alle 18 la diretta della votazione del Cio tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare. Martina Colombari ha detto “Lo sport fa parte della mia vita e sono sempre favorevole a tutte le iniziative che possano incidere positivamente sulle persone, sulle città. sull’economia, sull’aspetto sociale. Ci sono tanti motivi che mi spingono a dire che i Giochi sarebbero un’ ottima occasione per il nostro Paese, per i cittadini e per le future generazioni. Mi riconosco nello spirito olimpico e in quello straordinario mix di mente, corpo, volontà. sacrificio, rispetto che ne è alla base. I Giochi esaltano la responsabilità sociale dello sport e mettono in luce principi etici di grande importanza”

Lo sport unificante, faticoso, ma emozionante. Ha osservato Salvini “Spero che tutti tifino Italia e che lunedì ci sia questo bel risultato. Tornando dagli Stati Uniti ho portato a casa la consapevolezza che a volte noi ci vediamo peggio di come siamo. Quando andiamo all’estero c’è enorme voglia di Italia e grande stima per gli imprenditori e i lavoratori italiani».